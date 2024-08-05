В Бурятии большегруз не заметил, как раздавил маленькую легковушку

Сегодня днем, 5 августа, в Бурятии произошло ДТП, участниками которого стали большегрузный Урал с прицепом и маленький легковой автомобиль Тойота Пассо.

ДТП произошло в селе Вахмистрово Тарбагатайского района.

- Тойота Пассо пытаясь справа опередить Урал не рассчитала свою скорость и совершила ДТП. Она залетела под правое колесо большегруза, а после и под прицепленный к нему вагон, - пишут в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

В аварии есть пострадавшие. Аварийные инспекторы добавляют, что водитель Урала даже не почувствовал залетевший под него автомобиль и сначала подумал, что лопнуло колесо.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».