Происшествия 05.08.2024 в 17:07
В Бурятии большегруз не заметил, как раздавил маленькую легковушку
В ДТП пострадали люди
Сегодня днем, 5 августа, в Бурятии произошло ДТП, участниками которого стали большегрузный Урал с прицепом и маленький легковой автомобиль Тойота Пассо.
ДТП произошло в селе Вахмистрово Тарбагатайского района.
- Тойота Пассо пытаясь справа опередить Урал не рассчитала свою скорость и совершила ДТП. Она залетела под правое колесо большегруза, а после и под прицепленный к нему вагон, - пишут в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
В аварии есть пострадавшие. Аварийные инспекторы добавляют, что водитель Урала даже не почувствовал залетевший под него автомобиль и сначала подумал, что лопнуло колесо.
Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
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