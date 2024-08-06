Житель Бурятии совершил бессмысленную кражу

В Баргузинском районе полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из больницы.Как рассказали в МВД Бурятии, в конце июля мужчина обратился в медучреждение за помощью. Покидая здание, он похитил из коридора коробку, в которой находился новый термоконтейнер для транспортировки медицинских образцов. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.«В ходе беседы с дознавателем подозреваемый не смог объяснить причину кражи. Контейнер изъят по месту жительства гражданина. Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»