Происшествия 06.08.2024 в 15:37

Житель Бурятии совершил бессмысленную кражу

Объяснить причину своего поступка мужчина так и не смог
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии совершил бессмысленную кражу
В Баргузинском районе полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из больницы.

Как рассказали в МВД Бурятии, в конце июля мужчина обратился в медучреждение за помощью. Покидая здание, он похитил из коридора коробку, в которой находился новый термоконтейнер для транспортировки медицинских образцов. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

«В ходе беседы с дознавателем подозреваемый не смог объяснить причину кражи. Контейнер изъят по месту жительства гражданина. Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

Более 100 улан-удэнцев вышло на центральную площадь с ковриками
06.08.2024 в 16:54
В Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка
06.08.2024 в 16:40
В Бурятии начали принимать заявки на новый поток «Школы фермера»
06.08.2024 в 16:33
Волонтеров просят помочь с уборкой в Буддийском университете
06.08.2024 в 16:10
Ядовитые змеи выползли в Тункинском парке Бурятии
06.08.2024 в 16:06
Жительницу Улан-Удэ в день рождения убили табуретом
06.08.2024 в 15:58
Житель Бурятии совершил бессмысленную кражу
06.08.2024 в 15:37
10 августа на целый день закроют движение на дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан
06.08.2024 в 15:34
В Бурятии осталась единственная дорога в Заиграево
06.08.2024 в 15:24
Ночной клуб в Улан-Удэ не дает жизни целому дому
06.08.2024 в 15:14
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Жительницу Улан-Удэ в день рождения убили табуретом
Жестокое преступление совершил сожитель женщины, с которым она поссорилась
06.08.2024 в 15:58
В Бурятии осталась единственная дорога в Заиграево
Движение от Онохоя в сторону райцентра полностью перекрыто
06.08.2024 в 15:24
Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам все, включая пособия на детей
Аферисты запугали женщину «черными риэлторами»
06.08.2024 в 14:20
В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП
Пенсионерка врезалась в дорожное ограждение
06.08.2024 в 13:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru