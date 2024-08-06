Жительницу Улан-Удэ в день рождения убили табуретом

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого горожанина. Он обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 15 ноября 2023 года пьяный мужчина находился дома вместе с сожительницей, у которой был день рождения. Несмотря на торжество, между парой вспыхнула ссора. В её ходе обвиняемый нанес женщине множество ударов руками и табуретом по голове и телу. Причем мужчина бил свою жертву с таким остервенением, что от одного из ударов табурет даже сломался. В результате горожанка скончалась от полученных травм.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также с осужденного в пользу сестры покойной женщины, которая признана потерпевшей по уголовному делу, взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн. рублей.Фото: «Номер один»