Житель Бурятии убил коллегу в первый же день работы на вахте

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении вахтовика, который до смерти избил коллегу по работе. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Как рассказали в следственном ведомстве, 2 августа мужчина приехал в Северобайкальск для работы на стройке, заселился в общежитие и стал употреблять спиртные напитки с другими работниками. Следующим вечером на фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора с малознакомым мужчиной из соседней комнаты. В её ходе вахтовик с силой нанес несколько ударов противнику по животу. От полученных травм внутренних органов потерпевший спустя несколько часов скончался.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: pixabay.com