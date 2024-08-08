На границе Бурятии гражданка Монголии попалась с боеприпасами

Гражданка Монголии попалась сотрудникам Управления ФСБ России по Бурятии с 2,5 тыс патронов, которые она пыталась провести через границу республики. Ей предъявили обвинение в контрабанде, а также незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов.

- Установлено, что Дэлгэрмаа Батзориг решила незаконно приобрести боеприпасы к огнестрельному оружию для дальнейшей реализации на территории Монголии. Специального разрешения на приобретение и хранение нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории РФ, а также его вывозу за рубеж у нее не было, - рассказали в УФСБ по РБ.

В ведомстве добавили, что женщина купила 2500 патронов и пыталась их провезти на личном автомобиле через пункт пропуска «Кяхта», но боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ.

Кяхтинским районным судом республики нарушительницу признали виновной и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Фото: Номер один