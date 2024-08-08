Буйный пассажир из Иркутска покусал полицейского по прилете в Москву

При выполнении рейса из Иркутска в Москву командиру воздушного судна Boeing 737 пришлось запросить на борт сотрудников полиции по прибытию в Шереметьево из-за пьяного неадекватного пассажира.Дебоширил 29-летний житель Иркутской области по имени Владимир, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, сообщает телеграмм-канал aviatorshina. Мужчина, увидев правоохранителей на борту, стал вести себя более агрессивно, ругаться матом, оскорблять и угрожать стражам порядка. А при задержании принялся оказывать активное сопротивление.Полицейские церемониться не стали и решили скрутить буйного пассажира. Правда, иркутянин без боя не сдался. Пока сотрудники надевали на него наручники, мужчина укусил правоохранителя за средний палец правой руки, причинив тому рваную рану.Полицейский обратился за помощью в травмпункт, где ему обработали рану. Буйному пассажиру, тем временем, помимо административных протоколов за хулиганство и пьяный вид в общественном месте, грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.Фото: «Номер один»