Происшествия 09.08.2024 в 12:33

В Бурятии задержали мужчин с мешком марихуаны

Сборщиков наркоты обнаружили на перегоне Саянтуй-Шалуты
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали мужчин с мешком марихуаны

Накануне сотрудниками транспортной полиции Бурятии были задержаны двое мужчин. У обоих из них нашли марихуану, общий вес которой составил более половины килограмма.

- Вечером на перегоне был задержан 22-летний житель Кабанского района. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято растительное вещество. Согласно заключению эксперта, содержимое оказалось марихуаной. Ее вес составил 526 граммов, - рассказали в ЛО МВД России по РБ.

Чуть позже на том же месте был задержан еще один гражданин. У 44-летнего жителя Заиграевского района тоже обнаружили мешок с растительной массой, схожей с наркотическим средством. Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной весом 75,90 граммов.

- Мужчины пояснили, что собрали наркотик в Тарбагатайском районе для личного потребления, без цели сбыта. Оказалась, что задержанные ранее были судимы по ст. 228 УК РФ (хранение, приобретение… или переработка наркотиков). В отношении них возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья

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марихуана наркотики мешок задержание полиция

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