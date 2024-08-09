Молодая жительница Улан-Удэ украла у тёти золото почти на миллион рублей

«Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 26-летняя племянница потерпевшей. Девушка нигде не работает, ранее не судима. В ходе следствия выяснилось, что она забрала из дома тети запасные ключи, когда заходила в гости. Дождавшись отъезда родственников, племянница проникла в квартиру тети и похитила ценности», - рассказали в МВД Бурятии.





Утром 7 августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 46-летняя горожанка. Женщина рассказала, что с семьей уезжала на несколько дней на Байкал, в это время из ее дома пропали все золотые украшения. При этом следов взлома на входной двери не было, окна также были закрыты. Ущерб потерпевшая оценила в 925 тысяч рублей.Честь похищенного девушка успела сдать в ломбард, остальное у нее изъяли оперативники. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии