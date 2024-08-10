В Бурятии нашли тело 14-летней девочки

Сегодня, 10 августа, в Бурятии произошла очередная трагедия на воде. Вечером у реки Баргузин нашли тело утонувшей девочки.

О происшествии сообщили в региональном МЧС.

- Сегодня в вечернее время вблизи населенного пункта Улюн на реке Баргузин утонул ребенок 2010 года рождения. Тело девочки найдено местным населением. Его передали сотрудникам полиции, - рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напоминают, что нельзя оставлять ребенка одного или под присмотром старших братьев и сестер. Следует научить его плавать, а при купании надевать на ребенка специальные нарукавники или спасательный жилет.

Фото: Елена Кокорина