Происшествия 10.08.2024 в 20:03

В Бурятии нашли тело 14-летней девочки

Она утонула в реке Баргузин
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии нашли тело 14-летней девочки

Сегодня, 10 августа, в Бурятии произошла очередная трагедия на воде. Вечером у реки Баргузин нашли тело утонувшей девочки.

О происшествии сообщили в региональном МЧС.

- Сегодня в вечернее время вблизи населенного пункта Улюн на реке Баргузин утонул ребенок 2010 года рождения. Тело девочки найдено местным населением. Его передали сотрудникам полиции, - рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напоминают, что нельзя оставлять ребенка одного или под присмотром старших братьев и сестер. Следует научить его плавать, а при купании надевать на ребенка специальные нарукавники или спасательный жилет.

Фото: Елена Кокорина

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утонувший девочка подросток река Баргузин

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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