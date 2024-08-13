В Бурятии водитель погиб, врезавшись в дерево

ДТП произошло утром 12 августа в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро Мини», ехавший по дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск, в километре от села Нижний Бургалтай не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте.Фото: ГИБДД Бурятии