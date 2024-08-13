Происшествия 13.08.2024 в 09:48

В Улан-Удэ умер выпавший из окна ребенок

Следователи уже возбудили уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ умер выпавший из окна ребенок
Двухлетний ребенок, который вчера выпал из окна третьего этажа на улице Ринчино в Улан-Удэ, скончался в больнице. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете Бурятии.

«Несмотря на усилия врачей, ребенок, к сожалению, скончался. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Вновь призываем всех граждан более внимательно относится к вопросам безопасности детей, не оставлять их в помещениях с открытыми окнами, особенно, если на них установлены москитные сетки. Большинство падений приходились именно на случаи выдавливания детьми москитных сеток. Считая их достаточно прочными, малыши опирались на эти хрупкие элементы, но те, не выдерживали вес ребенка и рушились под ним», - обратились к гражданам в следственном ведомстве.

Напомним, по предварительным данным, в квартире проживали две сестры со своими детьми. Утром 12 августа двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник с открытым окном, оперся на москитную сетку и с ней выпал наружу. При падении и ударе о землю ребенок получил опасные травмы и был госпитализирован.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай

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с 7 по 13 августа

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