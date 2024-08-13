Сознательная пенсионерка из Бурятии не дала себя обмануть мошенникам

В Мухоршибирском районе Бурятии пенсионерка не попалась на уловки мошенников, вовремя вспомнив про все их схемы. Сознательная женщина прекратила с ними разговор и повесила трубку.

Вечером 12 августа она обратилась в районное отделение полиции.

- Женщина сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ее страховой медицинский полис бумажного образца устарел и его необходимо заменить на пластиковый. Чтобы активировать новый полис необходимо сообщить код из СМС.

Позже с женщиной связались уже другие люди и сообщили, что её аккаунт на Госуслугах взломан и ей необходимо назвать все коды из поступивших сообщений, - рассказали в МВД республики.

Вспомнив о предупреждениях полиции, которые она видела на листовках, пенсионерка поняла, что ее обманывают мошенники и прекратила диалог.

- Благодаря бдительности и правильным действиям женщина сумела предотвратить хищение денежных средств со своих счетов.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site