В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Всего к тушению пожара привлекались 22 огнеборца и 7 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас на месте происшествия продолжает работать дознаватель МЧС.





Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ключевская в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения из окон на пятом этаже шел плотный дым. 20 человек самостоятельно покинули подъезд жилого дома. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ», МЧС Бурятии