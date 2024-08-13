Происшествия 13.08.2024 в 17:08
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Плотный дым заставил жильцов покинуть подъезд
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ключевская в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения из окон на пятом этаже шел плотный дым. 20 человек самостоятельно покинули подъезд жилого дома. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ», МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения из окон на пятом этаже шел плотный дым. 20 человек самостоятельно покинули подъезд жилого дома. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Всего к тушению пожара привлекались 22 огнеборца и 7 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас на месте происшествия продолжает работать дознаватель МЧС.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ», МЧС Бурятии
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