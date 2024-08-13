Происшествия 13.08.2024 в 17:23

Житель Бурятии до смерти забил родного отца кочергой

Эксперты пришли к выводу, что в момент жуткой расправы мужчина был вменяем
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии до смерти забил родного отца кочергой
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Сотниково вместе с престарелым отцом, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Утром 22 декабря 2023 года в ходе возникшей ссоры он набросился на пожилого родителя и принялся избивать его кулаками и металлической кочергой, нанеся множество ударов по голове и телу своей жертвы. От полученных травм тот скончался на месте.   

В ходе следствия выяснилось, что у мужчины имеются различные расстройства психики из-за употребления алкоголя. Поэтому обвиняемого направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в другой регион. Однако эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем: он осознавал фактический характер своих противоправных действий и мог руководить ими.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: russianstock.ru
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