Житель Бурятии до смерти забил родного отца кочергой

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Сотниково вместе с престарелым отцом, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Утром 22 декабря 2023 года в ходе возникшей ссоры он набросился на пожилого родителя и принялся избивать его кулаками и металлической кочергой, нанеся множество ударов по голове и телу своей жертвы. От полученных травм тот скончался на месте.В ходе следствия выяснилось, что у мужчины имеются различные расстройства психики из-за употребления алкоголя. Поэтому обвиняемого направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в другой регион. Однако эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем: он осознавал фактический характер своих противоправных действий и мог руководить ими.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: russianstock.ru