Житель Бурятии получил 9 лет за убийство жены

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве жены.Как сообщили в Следственном комитете, мужчина проживал в поселке Заиграево с супругой. 15 апреля с утра они вместе принялись распивать спиртное, после чего около полудня на фоне алкогольного опьянения и ревности стали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес им удар жене в спину. От полученной раны та скончалась на месте.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима.Фото: Следственный комитет Бурятии