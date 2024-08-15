Городская сумасшедшая в Бурятии нападает на прохожих

Жителям города Гусиноозерска в Бурятии советуют быть осторожными. На улицах райцентра участились случаи нападения на людей неизвестной девушки, которая, судя по всему, находится не в себе.

- Нам пишут уже не об одном таком случае нападения. Девушки и женщины будьте осторожны, оглядывайтесь назад если кто-то за вами идет. Неизвестная просто так нападает на женщин, - сообщают в группе «Весь Гусиноозерск».

В качестве примера приводится случай, который произошел накануне.

- Девушка после рабочего дня шла домой по улице Пушкина. За ней шла та самая, которая позже напала на нее со спины, схватила за волосы, повалила на землю и начала избивать. После того как двое мужчин ее оттащили, она улыбнулась и ушла по переулку Лермонтова, - добавили в гусиноозерской группе.

Пишут также, что женщина в целом ведет себя крайне странно, а на вопрос кто она такая отвечает, что «я Иссус, я Бог».

Фото: loon.site