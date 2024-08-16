Происшествия 16.08.2024 в 09:44

В Бурятии тушат последних три лесных пожара

Новых возгораний за последние сутки не обнаружено
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии тушат последних три лесных пожара

В Бурятии тушат последних три лесных пожара.

- На утро 16 августа действует три лесных пожара: в Баргузинском, Курумканском и Муйском районах. На тушении работают 146 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. За прошедшие сутки новых возгораний в республике не зарегистрировано. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники, - сообщили в РАЛХе.

До этого было ликвидировано 7 возгораний: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Муйском и Северо-Байкальском районах.

Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время на территории республики составляет 300 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В лесах республики Бурятия действует режим ЧС регионального значения в связи с большим количеством ежедневно возникающих лесных пожаров (Указ Главы РБ от 06.07.2024 № 110).

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

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