В Бурятии водитель «Нивы» спровоцировал смертельное ДТП и уехал

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения).Как рассказали в следственном ведомстве, 14 июля 2023 года обвиняемый на своей «Ниве» ехал по федеральной трассе из Кяхты в Улан-Удэ. Возле Оронгоя он резко выехал на встречную полосу, где в тот момент двигалась «Тойота Гайя». Чтобы избежать столкновения, женщина за рулем иномарки стала тормозить и уходить на обочину. Там машину занесло, и она перевернулась. В результате аварии погибли два пассажира «Тойоты»: юноша и несовершеннолетняя девочка.«Обвиняемый не остановился, помощь пострадавшим не оказал и с места происшествия скрылся. После задержания он вину не признал, на протяжении предварительного следствия настаивал на том, что не допускал выезда на встречную полосу. Однако результатами многочисленных следственных действий, исследований и экспертиз его версия была опровергнута, и установлена полная картина дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»