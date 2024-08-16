Происшествия 16.08.2024 в 10:40
За гибель пса-поводыря в новосибирском троллейбусе никого не накажут
Погибшую собаку признали всего лишь «техническим средством реабилитации»
Текст: КП-Новосибирск
Следственный комитет поставил точку в деле о гибели собаки-поводыря от удара током в новосибирском троллейбусе. Как сообщает КП-Новосибирск, слепая хозяйка черного лабрадора Вайта — Ирина Бурмистрова — собиралась ехать на работу, когда случилась беда.
- Мы начали заходить в троллейбус, и Вайт наступил передними лапами на ступеньки, по которым шел ток, — говорит Ирина. — Я сдернула пса со ступенек, ко мне тут же подбежали люди. Вайта схватили, отнесли в ближайшую ветклинику, и меня отвели туда. Но врачи сказали, что поздно: Вайта больше нет.
Ирина стала добиваться, чтобы виновных в гибели ее пса наказали. И спустя несколько месяцев следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
С того момента прошел год: по делу проводили несколько экспертиз, но никому конкретно обвинения не предъявляли. А теперь стало известно, что следователи вовсе прекратили дело о гибели Вайта.
- Для нас с Ириной это было полностью неожиданностью: мы даже не могли предположить, что дело закроют, — пояснил адвокат Евгений Шипилов, представляющий интересы Ирины. — Какая аргументация у следствия? Эксперты затруднились ответить, был ли ток в ступенях опасен для человека. А все сомнения трактуются в пользу «обвиняемой стороны». Собака же по закону считается «техническим средством реабилитации». И потому за ее гибель по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» привлечь кого-то крайне сложно.
Есть и еще один момент:
- Мы добивались, чтобы Ирине компенсировали расходы, которые она понесла в связи с гибелью пса Вайта. С этим вопросом мы обратились в прокуратуру, ждем ответа, — продолжает Евгений Шипилов.
Сама же Ирина пока не решила, будет ли обжаловать решение Следственного комитета:
- Для меня самое важное, чтобы старые троллейбусы на маршруте заменили на новые, безопасные, — говорит Ирина. — Четыре месяца назад у меня появилась новая собака-поводырь — Олдин. Но я с ним на троллейбусах не езжу: по 40 минут ходим пешком от дома до моей работы. Я боюсь за свою собаку!
- Мы начали заходить в троллейбус, и Вайт наступил передними лапами на ступеньки, по которым шел ток, — говорит Ирина. — Я сдернула пса со ступенек, ко мне тут же подбежали люди. Вайта схватили, отнесли в ближайшую ветклинику, и меня отвели туда. Но врачи сказали, что поздно: Вайта больше нет.
Ирина стала добиваться, чтобы виновных в гибели ее пса наказали. И спустя несколько месяцев следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
С того момента прошел год: по делу проводили несколько экспертиз, но никому конкретно обвинения не предъявляли. А теперь стало известно, что следователи вовсе прекратили дело о гибели Вайта.
- Для нас с Ириной это было полностью неожиданностью: мы даже не могли предположить, что дело закроют, — пояснил адвокат Евгений Шипилов, представляющий интересы Ирины. — Какая аргументация у следствия? Эксперты затруднились ответить, был ли ток в ступенях опасен для человека. А все сомнения трактуются в пользу «обвиняемой стороны». Собака же по закону считается «техническим средством реабилитации». И потому за ее гибель по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» привлечь кого-то крайне сложно.
Есть и еще один момент:
- Мы добивались, чтобы Ирине компенсировали расходы, которые она понесла в связи с гибелью пса Вайта. С этим вопросом мы обратились в прокуратуру, ждем ответа, — продолжает Евгений Шипилов.
Сама же Ирина пока не решила, будет ли обжаловать решение Следственного комитета:
- Для меня самое важное, чтобы старые троллейбусы на маршруте заменили на новые, безопасные, — говорит Ирина. — Четыре месяца назад у меня появилась новая собака-поводырь — Олдин. Но я с ним на троллейбусах не езжу: по 40 минут ходим пешком от дома до моей работы. Я боюсь за свою собаку!
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