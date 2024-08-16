Происшествия 16.08.2024 в 15:02

Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены

Мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
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Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Хоринского района, обвиняемого в изнасиловании, убийстве и уничтожении документа.

Как сообщили в Следственном комитете, утром 10 апреля мужчина приехал в Хоринск, где после развода проживала его бывшая супруга. Встретив женщину возле поликлиники, злоумышленник, угрожая ножом, отвел её в заброшенный дом и изнасиловал. После этого сельчанин из ревности нанес бывшей жене множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. От полученных ран та скончалась.

Мужчина спрятал тело жертвы под крыльцом дома, после чего скрылся, забрав личные вещи и документы женщины. Позже он сжег их вместе с ножом.

Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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изнасилование убийство

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