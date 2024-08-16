Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Хоринского района, обвиняемого в изнасиловании, убийстве и уничтожении документа.Как сообщили в Следственном комитете, утром 10 апреля мужчина приехал в Хоринск, где после развода проживала его бывшая супруга. Встретив женщину возле поликлиники, злоумышленник, угрожая ножом, отвел её в заброшенный дом и изнасиловал. После этого сельчанин из ревности нанес бывшей жене множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. От полученных ран та скончалась.Мужчина спрятал тело жертвы под крыльцом дома, после чего скрылся, забрав личные вещи и документы женщины. Позже он сжег их вместе с ножом.Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»