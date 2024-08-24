Происшествия 24.08.2024 в 14:00

Под Донецком погиб молодой парень из Бурятии

31 год ему исполнился только этим летом
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Текст: Елена Кокорина
Под Донецком погиб молодой парень из Бурятии

Сегодня, 24 августа, в Тункинском районе Бурятии прощаются с 31-летним Алексеем Усольцевым. Он отправился на СВО защищать Родину и погиб 11 августа 2024 года под Донецком.

Алексей родился в селе Кырен 4 июля 1993 года в многодетной семье, рано потерял родителей и воспитывался старшим братом.

- Школьные годы Алексея прошли в Кыренской школе, после окончания которой он работал сварщиком, мастерил ворота и трудился в Кузнечном Дворе. Алексей был мастером на все руки, всегда готовым прийти на помощь. В 2024 году он отправился добровольцем в зону СВО, проявив мужество и патриотизм. У Алексея остались супруга, брат и сестра, - пишут в группе «Тунка. Бурятия»

Администрация и Совет депутатов Тункинского района выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: телеграм-канал «Тунка. Бурятия»

 

 

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