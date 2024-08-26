В Улан-Удэ УАЗик сбил школьника на мопеде

Вечером 23 августа водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил школьника на мопеде. Мужчина нарушил правило и не уступил дорогу подростку.

ДТП произошло в районе площади Славы в Железнодорожном районе.

- 45-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» при выезде с прилегающей территории на ул. Октябрьскую не предоставил преимущества в движении и столкнулся с мопедом «Вортекс». Им управлял 15-летний школьник без прав, - рассказали в ГИБДД республики. В результате ДТП подросток получил травмы, но после осмотра и оказания помощи был отпущен.

Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототехникой своих детей, не имеющих законных прав и достаточных навыков вождения.

Фото: ГИБДД РБ