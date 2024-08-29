Происшествия 29.08.2024 в 17:09
Почти 100 миллионов рублей похитили в Бурятии при ликвидации свалки в нацпарке
По делу прошел еще ряд громких задержаний
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил о ходе расследования и новых задержаниях в рамках громкого уголовного дела, касающегося хищений при ликвидации свалки в Тункинском национальном парке. Напомним, в начале апреля по этому делу арестовали заместителя директора нацпарка «Тункинский» Владимира Марганова. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. А в начале июня был арестован и шеф Марганова – директор нацпарка Баир Байминов, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО. Теперь к ним добавятся и два бизнесмена, которые занимались ликвидацией свалки.
Как рассказали в следственном ведомстве, в 2022-2023 годах нацпарк в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» получил субсидии для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое. Директор парка для освоения полученных средств незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объем подлежащих выполнению работ. Этим воспользовался гендиректор коммерческой организации из Екатеринбурга, который для хищения бюджетных средств заключил с нацпарком госконтракт по ликвидации свалки. В качестве субподрядчика он привлек руководителя местной фирмы, договорившись с ним о совместной афере. Фактически они выполнили работы на значительно меньшую сумму, чем предусматривалось контрактом - их стоимость не превышала 42 млн рублей.
Несмотря на это, директор парка дал указание своему заместителю и другим подчиненным подписать акты выполненных работ на полную сумму контракта. На основании этих документов на счета подрядчика перечислили 136 млн рублей, из которых более 94 млн рублей бизнесмены похитили.
«Генеральный подрядчик задержан в Екатеринбурге и сегодня конвоирован в Бурятию. Директор фирмы-субподрядчика задержан в Тункинском районе. Их задержали при оперативной поддержке сотрудников УФСБ и МВД Бурятии. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу, а также ареста их имущества для возмещения вреда, причиненного преступлением», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»