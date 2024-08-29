Почти 100 миллионов рублей похитили в Бурятии при ликвидации свалки в нацпарке

Следственный комитет Бурятии сообщил о ходе расследования и новых задержаниях в рамках громкого уголовного дела, касающегося хищений при ликвидации свалки в Тункинском национальном парке. Напомним, в начале апреля по этому делу арестовали заместителя директора нацпарка «Тункинский» Владимира Марганова. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. А в начале июня был арестован и шеф Марганова – директор нацпарка Баир Байминов, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО. Теперь к ним добавятся и два бизнесмена, которые занимались ликвидацией свалки.





«Генеральный подрядчик задержан в Екатеринбурге и сегодня конвоирован в Бурятию. Директор фирмы-субподрядчика задержан в Тункинском районе. Их задержали при оперативной поддержке сотрудников УФСБ и МВД Бурятии. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу, а также ареста их имущества для возмещения вреда, причиненного преступлением», - сообщили в Следственном комитете.





Как рассказали в следственном ведомстве, в 2022-2023 годах нацпарк в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» получил субсидии для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое. Директор парка для освоения полученных средств незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объем подлежащих выполнению работ. Этим воспользовался гендиректор коммерческой организации из Екатеринбурга, который для хищения бюджетных средств заключил с нацпарком госконтракт по ликвидации свалки. В качестве субподрядчика он привлек руководителя местной фирмы, договорившись с ним о совместной афере. Фактически они выполнили работы на значительно меньшую сумму, чем предусматривалось контрактом - их стоимость не превышала 42 млн рублей.Несмотря на это, директор парка дал указание своему заместителю и другим подчиненным подписать акты выполненных работ на полную сумму контракта. На основании этих документов на счета подрядчика перечислили 136 млн рублей, из которых более 94 млн рублей бизнесмены похитили.Фото: «Номер один»