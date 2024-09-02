Убийцей грудного ребенка в Бурятии оказался его отец

Следственный комитет Бурятии сообщил подробности убийства ребенка в Джидинском районе. Как сообщили правоохранители, преступление произошло в улусе Дэдэ-Ичетуй. Обвиняемый – отец убитой девочки, которой был всего месяц от роду.«По данным следствия, 31 августа в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть. Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра на веранде обнаружено спрятанное тело новорождённой», - рассказали в следственном ведомстве.В ходе допроса мужчина сознался в преступлении и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время решается вопрос о взятии его под стражу.Фото: «Номер один»