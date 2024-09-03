Происшествия 03.09.2024 в 17:40
На подругу участницы шоу «Пацанки» написали заявление после драки в Новосибирске
Ее обвиняют в избиении женщины в парке и клевете
Текст: КП-Новосибирск
На подругу участницы шоу «Пацанки» написали заявление после драки в парке микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске. Как сообщает КП-Новосибирск, Белла Кузнецова (5 сезон шоу) вместе с подругой-блогером Викторией Фоминой и ее 8-месячным ребенком шли по улице. Прохожие перепутали Кузнецову с парнем, потом оскорбили дочку девушки и начался сыр-бор. Виктория говорит, что просила извиниться. Но отхватила сама: девушка рассказала, что у нее после драки вырваны волосы и сломано ребро. Теперь слово взяли оппоненты девушек. Вот как они рассказывают эту историю:
- Мы шли к выходу из парка, когда увидели Викторию с этой Беллой. Да, мы подумали, что это парень, начали спорить с мужем. Никто никого не хотел обидеть или оскорбить. Ну она же правда на пацана похожа! Виктория грубо влезла в наш разговор, начала скандалить: «Что ты сказал? Кого пацаном назвал?». Муж ей ответил, - рассказала Екатерина (имя изменено). - Я чуть дальше прошла, оборачиваюсь и уже вижу, как эта Вика набросилась на моего мужа, бьет его кулаками прям по лицу. Я боялась, что, если муж ее ударит, то будет плохо. Начала ее оттаскивать, и в итоге мы с Викторией сами подрались. Не отрицаю, что таскали друг друга за волосы. При этом ее подруга Белла из «Пацанок» была самая адекватная. Она кричала Вике: «Что ты делаешь, у тебя же ребенок!». Она не дралась.
Со слов блогерши, потасовка закончилась кражей. У нее забрали сумку, в которой были деньги и телефон.
- Да это случайность! Мы когда в такси сели, муж на меня сумку эту накинул. Я говорю: «Это чье?», а он спросил: «Это что, не твоя сумка?». Я сказала, что это не моя, открыла и увидела там дорогущий телефон, который, мне кажется, тысяч 150 стоит, документы. Ну мужчины они такие, могут сумки перепутать. Во время потасовки он просто подобрал чужую, - отвечает Екатерина.
Как говорит Екатерина, муж предлагал выкинуть сумку, но женщина оставила ее, чтобы передать хозяйке. Сама ждала звонка на телефон.
- Я понимаю, что потерять телефон — это потерять все. Когда нам позвонили, мы вышли на улицу и отдали сумку. Никаких денег, ничего мы не брали, ничего не требовали. После этого я с мужем поехала в отделение полиции, а потом сняла побои. У меня синяки и ссадины. Виктория говорит, что мы якобы вытащили деньги из ее сумки, но никто ничего не брал. Я знаю, что она написала на нас заявление, но и мы написали. Я написала даже два: одно за побои. Другое — за клевету. Денег из сумки мы не брали!
Но Виктория Фомина говорит обратное. Она утверждает, что из ее кошелька пропала наличка:
- Пропали 55 тысяч рублей, - рассказала она. Девушка просит полицию возбудить уголовные дела о побоях и краже.
- Мы шли к выходу из парка, когда увидели Викторию с этой Беллой. Да, мы подумали, что это парень, начали спорить с мужем. Никто никого не хотел обидеть или оскорбить. Ну она же правда на пацана похожа! Виктория грубо влезла в наш разговор, начала скандалить: «Что ты сказал? Кого пацаном назвал?». Муж ей ответил, - рассказала Екатерина (имя изменено). - Я чуть дальше прошла, оборачиваюсь и уже вижу, как эта Вика набросилась на моего мужа, бьет его кулаками прям по лицу. Я боялась, что, если муж ее ударит, то будет плохо. Начала ее оттаскивать, и в итоге мы с Викторией сами подрались. Не отрицаю, что таскали друг друга за волосы. При этом ее подруга Белла из «Пацанок» была самая адекватная. Она кричала Вике: «Что ты делаешь, у тебя же ребенок!». Она не дралась.
Со слов блогерши, потасовка закончилась кражей. У нее забрали сумку, в которой были деньги и телефон.
- Да это случайность! Мы когда в такси сели, муж на меня сумку эту накинул. Я говорю: «Это чье?», а он спросил: «Это что, не твоя сумка?». Я сказала, что это не моя, открыла и увидела там дорогущий телефон, который, мне кажется, тысяч 150 стоит, документы. Ну мужчины они такие, могут сумки перепутать. Во время потасовки он просто подобрал чужую, - отвечает Екатерина.
Как говорит Екатерина, муж предлагал выкинуть сумку, но женщина оставила ее, чтобы передать хозяйке. Сама ждала звонка на телефон.
- Я понимаю, что потерять телефон — это потерять все. Когда нам позвонили, мы вышли на улицу и отдали сумку. Никаких денег, ничего мы не брали, ничего не требовали. После этого я с мужем поехала в отделение полиции, а потом сняла побои. У меня синяки и ссадины. Виктория говорит, что мы якобы вытащили деньги из ее сумки, но никто ничего не брал. Я знаю, что она написала на нас заявление, но и мы написали. Я написала даже два: одно за побои. Другое — за клевету. Денег из сумки мы не брали!
Но Виктория Фомина говорит обратное. Она утверждает, что из ее кошелька пропала наличка:
- Пропали 55 тысяч рублей, - рассказала она. Девушка просит полицию возбудить уголовные дела о побоях и краже.
Тегидрака