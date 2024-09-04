В селе Бурятии на ребенка упали футбольные ворота

В Окинском районе Бурятии Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в связи с упавшими на него футбольными воротами. По оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей заведено уголовное дело.

- По данным следствия, 2 сентября в селе Орилик во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на 10-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенку причинены травмы головы, опасные для жизни, с которым он госпитализирован, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, конкретных виновных лиц, а также сбор доказательственной базы.

Отметим также, что в связи с серьезными травмами ребенка его было решено госпитализировать в больницу города Улан-Удэ. Вчера, 3 сентября за ним вылетел вертолет с врачами на борту, однако до места не долетел, так как был вынужден совершить экстренную посадку. Она оказалась очень жесткой, поэтому члены экипажа и медицинские работники были травмированы.

Фото: loon.site