Происшествия 03.09.2024 в 17:24

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета из Бурятии

Воздушное судно не получило серьезных повреждений
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Текст: Андрей Константинов
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета из Бурятии
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России обнародовало фото с места жесткой посадки вертолета авиакомпании «Баргузин». На нем видно, что воздушное судно не получило серьезных повреждений.

Напомним, вертолет выполнял санитарный рейс. Он вылетел из Иркутска в Орлик, на борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Через 26 минут после вылета связь с воздушным судном пропала. Как выяснилось, вертолет совершил жесткую посадку в 8-ми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. В результате происшествия два человека на борту получили незначительные травмы, остальные не пострадали.

В причинах инцидента сейчас разбирается транспортная прокуратура и следственное управление на транспорте.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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авиакатастрофа

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