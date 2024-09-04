В Бурятии сгорела турбаза на Байкале

Сегодня ночью в местности Байкальский Прибой загорелась база отдыха «Теремок». Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», в результате пожара огнем уничтожено главное двухэтажное неэксплуатируемое здание на площади 324 кв. метра.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пожар тушили 5 часов. В борьбе с огнем участвовали подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 10 человек и 3 единиц техники.







В происшествии никто не пострадал: на момент пожара отдыхающих на базе не было.







По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7», Республиканское агентство ГО и ЧС