Происшествия 04.09.2024 в 09:09

За травмированным мальчиком в селе Бурятии вылетит новый борт

Вчерашний вертолет не долетев, совершил аварийную посадку
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За травмированным мальчиком в селе Бурятии вылетит новый борт

Мальчика, травмированного упавшими футбольными воротами в селе Орлик Окинского района, сегодня доставят вертолетом в больницу Улан-Удэ. Вчерашний борт с врачами не долетел до места, так как совершил вынужденную аварийную посадку.

- Врачей и экипаж борта, совершившего жёсткую посадку, доставили в Иркутск. Серьёзных травм нет. Коллеги пройдут дополнительное обследование. Борт летел к мальчику с серьёзной травмой. Минздрав занимается ребёнком. Сейчас он в Окинской ЦРБ. Состояние его тяжёлое, но стабильное, - написала в своем телеграм-канале Евгения Лудупова.

Заппред правительства Бурятии добавила, что уже найден новый санитарный борт, сегодня утром он вылетит за ребёнком и прямо из Орлика доставит его в Улан-Удэ, где ему окажут необходимую специализированную медицинскую помощь в ДРКБ.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

 

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