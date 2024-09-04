В Бурятии фельдшера скорой будут судить за смерть маленькой девочки

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи из Улан-Удэ. Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).Как рассказали в следственном ведомстве, 10 апреля 2023 года в Улан-Удэ бригада скорой помощи прибыла на вызов к больному ребенку. В нарушение клинических рекомендаций фельдшер прописала шестимесячной девочке значительную дозу лекарства, которое не показано к применению при выявленном заболевании и запрещено назначать детям в возрасте до трех лет. После приема этого лекарства малышка умерла. По заключению комиссии экспертов, между действиями фельдшера, связанными с неправильно назначенным лечением, и наступлением смерти девочки имеется прямая причинная связь.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.По информации «Номер один», оказавшаяся на скамье подсудимых медик – не новичок в сфере здравоохранения. На тот момент она уже почти десять лет работала фельдшером.Фото: «Номер один»