40-летний житель Бурятии получит 12-ю судимость

Утром 24 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 34-летнего автомеханика одной из станций техобслуживания. Мужчина сообщил, что пару дней назад неизвестный похитил из кабинки раздевалки на СТО его деньги - около 36 тысяч рублей.«Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате проделанной работы они установили и задержали злоумышленника - 40-летнего жителя Тарбагатайского района. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. За 17 лет к уголовной ответственности гражданин привлекался 11 раз», - рассказали в МВД Бурятии.Задержанный мужчина сознался в преступлении. Как выяснилось, после посещения магазина автотоваров его внимание привлекла открытая дверь раздевалки СТО неподалеку. Злоумышленник зашел внутрь, вынул из кошелька в кабинке все деньги и ушёл. Похищенную сумму он потратил на свои нужды.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как отметили в МВД, сейчас мужчину уже судят еще за две кражи, одна из которых – квартирная.Фото: «Номер один»