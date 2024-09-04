Происшествия 04.09.2024 в 15:33

В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде

В итоге женщине самой пришлось отвечать перед законом
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанки, которая привлекалась по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Как следует из материалов дела, днем 20 августа женщина зашла в здание мирового суда на ул. Смолина вместе со знакомой, которую сотрудники ГИБДД доставили, чтобы привлечь к ответственности за пьяную езду. Там горожанка устроила скандал, пыталась увести подругу и не реагировала на замечания. Также она отказалась подчиняться требованиям полицейских, которые хотели увезти ее в отдел для выяснения личности.

На суде женщина признала вину в совершенном правонарушении и раскаялась. В итоге ее наказали по минимуму, выписав штраф в размере 2 тысяч рублей. Постановление об этом уже вступило в законную, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Фото: «Номер один»
Теги
дебош

Все новости

Бойцы СВО из Бурятии рассказали, как отдыхают после боя
04.09.2024 в 15:57
В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде
04.09.2024 в 15:33
Россия построит ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
04.09.2024 в 15:05
В Бурятии создали фальш-мессенджер министра сельского хозяйства
04.09.2024 в 15:03
Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой
04.09.2024 в 14:50
На улан-удэнцев оформили кредиты попросив их телефон для звонка
04.09.2024 в 14:36
В Хурале торжественно встретили победителей чемпионата мира по хапсагаю
04.09.2024 в 14:25
Тысячи мигрантов могут выдворить из Бурятии
04.09.2024 в 13:58
Жители Бурятии заплатят свыше 10 млн за пожары в лесах
04.09.2024 в 13:53
В Улан-Удэ открыли Зал героев СВО
04.09.2024 в 13:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Пропавшую 21 год назад студентку официально признали убитой
К преступлению, возможно, причастен маньяк
04.09.2024 в 14:50
В Бурятии разбираются в загадочном происшествии с автомобилем
Полузатопленную иномарку обнаружили в реке Ока
04.09.2024 в 12:37
Житель Улан-Удэ лишился миллионов, которыми он хвастался перед незнакомкой
По совету девушки из соцсети мужчина вложил деньги в «инвестиционный проект»
04.09.2024 в 11:55
Жителя Бурятии вынесли из леса на носилках
Мужчина повредил ногу и не мог идти сам
04.09.2024 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru