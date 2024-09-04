В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанки, которая привлекалась по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).Как следует из материалов дела, днем 20 августа женщина зашла в здание мирового суда на ул. Смолина вместе со знакомой, которую сотрудники ГИБДД доставили, чтобы привлечь к ответственности за пьяную езду. Там горожанка устроила скандал, пыталась увести подругу и не реагировала на замечания. Также она отказалась подчиняться требованиям полицейских, которые хотели увезти ее в отдел для выяснения личности.На суде женщина признала вину в совершенном правонарушении и раскаялась. В итоге ее наказали по минимуму, выписав штраф в размере 2 тысяч рублей. Постановление об этом уже вступило в законную, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Фото: «Номер один»