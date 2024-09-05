Ребенка в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Улан-Удэ

Вчера вечером, 4 сентября, ребенка пострадавшего от падения ворот доставили вертолетом в детскую больницу Улан-Удэ. Несчастный случай произошел 2 сентября в поселке Орлик Окинского района.

- Спецбортом – вертолетом санавиации ребенок из поселка Орлик Окинского района доставлен в приемно-диагностическое отделение ДРКБ около 18 часов. На момент госпитализации находился в стабильном состоянии. Был осмотрен врачами: нейрохирургом, оториноларингологом. Мальчику проведено КТ-исследование и диагностирована черепно-мозговая травма. Проведение хирургического вмешательства не требуется, - рассказали в ДРКБ.

На данный момент ребенок переведён в отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками. Состояние маленького пациента удовлетворительное, добавили медики.

Напомним, что несчастный случай произошел во время спортивной тренировки в школе Орлика. На 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. За ребенком отправили вертолет, чтобы доставить его в городскую больницу, но тот был вынужден совершить аварийную посадку. В итоге, вместо 3 сентября, пострадавшего мальчика доставили в Улан-Удэ 4 сентября вечером.

Фото: Елена Кокорина