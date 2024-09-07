На Гортоповском мосту в Бурятии перевернулся мотоциклист

Вчера вечером в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с участием 31-летнего мотоциклиста. На Гортоповском мосту он не справился с управлением.

- Мотоциклист 1993 года рождения наехал на ограждение моста, потому что не справился с управлением. В результате аварии мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - пишут в районной группе «Вперед» Заиграево».

Как сообщили в ГИБДД по Заиграевскому району, мотоциклист не имеет прав управления ТС.

Фото: ТГ-канал «Вперед» Заиграево»