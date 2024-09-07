Происшествия 07.09.2024 в 12:20
На Гортоповском мосту в Бурятии перевернулся мотоциклист
Мужчину доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с участием 31-летнего мотоциклиста. На Гортоповском мосту он не справился с управлением.
- Мотоциклист 1993 года рождения наехал на ограждение моста, потому что не справился с управлением. В результате аварии мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - пишут в районной группе «Вперед» Заиграево».
Как сообщили в ГИБДД по Заиграевскому району, мотоциклист не имеет прав управления ТС.
Фото: ТГ-канал «Вперед» Заиграево»
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