Происшествия 07.09.2024 в 18:53

На одной улице Улан-Удэ встали четыре автомобиля

Два ДТП произошло в 150 м друг от друга
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Текст: Елена Кокорина
На одной улице Улан-Удэ встали четыре автомобиля

Сегодня, 7 сентября, в Улан-Удэ произошло два ДТП на одной улице. Причина обеих аварий в несоблюдении водителями элементарных правил дорожного движения.

Столкновение обеих парочек произошло по улице Столичная.

- Honda не соблюдая дистанцию стукнула задний бампер автомобиля Lexus. Пострадавших в ДТП нет, а у машин лишь небольшие механические повреждения, - пишут в телеграм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

В 150 метрах в то же время произошло ещё одно столкновение двух ТС .

- Toyota Ipsum выезжая под знак уступи дорогу, не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с автомобилем Toyota Spacio. Как и в первой аварии, здесь тоже обошлось без пострадавших, а повреждения машин незначительны, - добавили аварийные инспекторы.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

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