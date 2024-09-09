Жителю Улан-Удэ придется ответить за кражу трехлетней давности

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже строительных инструментов из пункта проката в Октябрьском районе. Преступление было совершено еще в марте 2021 года. Ущерб составил 42,5 тысячи рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленником оказался 38-летний работник организации, который совершил хищение спустя пару месяцев после трудоустройства. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хозяин павильона не выплатил ему зарплату. Похищенное имущество он впоследствии сдал в ломбард.Как отметили в полиции, причастность мужчины к преступлению была установлена сразу после кражи, однако оперативно задержать его тогда не удалось.«Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Условно осужден за кражу на территории Иркутской области», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»