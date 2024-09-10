Лихой пьяный водитель в Бурятии устроил ДТП на встречке

Пьяный 36-летний водитель в Бурятии устроил ДТП выехав на встречную полосу движения. Он хотел обогнать впереди идущий автомобиль, но явно переоценил свои возможности.

Авария произошла около 6 часов вечера в Джидинском районе.

- Пьяный водитель автомобиля «Тойота Камри», на 81 км. автодороги «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» при выполнении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 39-летнего водителя. Оба водителя были без прав, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пострадали две женщины – пассажирки обоих транспортных средств.

Фото: ГИБДД РБ