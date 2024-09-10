Происшествия 10.09.2024 в 13:22

В Бурятии 20-летний водитель «БМВ» погиб в автоаварии

Два пассажира иномарки получили тяжелые травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 20-летний водитель «БМВ» погиб в автоаварии
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел полиции, недалеко от села Харгана 20-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии молодой водитель погиб на месте. Два пассажира иномарки – парни 24 и 27 лет – получили множественные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.


Сообщается, что водительских прав у погибшего молодого человека не было.

Напомним, вчера на севере Бурятии перевернулся и погиб 74-летний водитель «Нивы», севший за руль без прав.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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