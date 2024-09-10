Происшествия 10.09.2024 в 09:51

Пожилой водитель в Бурятии погиб в ДТП

Мужчина сел за руль не имея прав
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Текст: Елена Кокорина
Пожилой водитель в Бурятии погиб в ДТП

Вчера, 9 сентября, на севере Бурятии произошло смертельное ДТП. В нем погиб 74-летний водитель, севший за руль без прав.

Авария случилась в 19 часов в Северо-Байкальском районе.

- На 28 км. автодороги «Кумора – Новый Уоян» 74-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», не имеющий права управления ТС, не справился с управлением и опрокинул автомобиль, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пожилой мужчина получил тяжелейшую травму и скончался на месте происшествия.

Фото: ГИБДД РБ

 

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