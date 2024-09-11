Крупное ДТП произошло в центре Улан-Удэ

«По предварительным данным, 40-летний водитель «Ипсума» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Приорой», после чего врезался в «Приус», - рассказали в Госавтоинспекции.







Сейчас на месте происшествия медики осматривают детей, находившихся в «Ипсуме». Это 13-летний мальчик и годовалая девочка. Понадобится ли им госпитализация, пока не известно.





ДТП с участием трех машин случилось сегодня днем на улице Борсоева в Улан-Удэ. Там столкнулись «Тойота Ипсум», «Тойота Приус» и «Лада Приора».Точную причину аварии установит специальное расследование.Фото: ГИБДД Бурятии