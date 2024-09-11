Происшествия 11.09.2024 в 15:52

Крупное ДТП произошло в центре Улан-Удэ

На улице Борсоева столкнулись сразу три машины
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Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло в центре Улан-Удэ
ДТП с участием трех машин случилось сегодня днем на улице Борсоева в Улан-Удэ. Там столкнулись «Тойота Ипсум», «Тойота Приус» и «Лада Приора».

«По предварительным данным, 40-летний водитель «Ипсума» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Приорой», после чего врезался в «Приус», - рассказали в Госавтоинспекции.


Сейчас на месте происшествия медики осматривают детей, находившихся в «Ипсуме». Это 13-летний мальчик и годовалая девочка. Понадобится ли им госпитализация, пока не известно.


Точную причину аварии установит специальное расследование.

Фото: ГИБДД Бурятии
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