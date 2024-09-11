Происшествия 11.09.2024 в 15:52
Крупное ДТП произошло в центре Улан-Удэ
На улице Борсоева столкнулись сразу три машины
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием трех машин случилось сегодня днем на улице Борсоева в Улан-Удэ. Там столкнулись «Тойота Ипсум», «Тойота Приус» и «Лада Приора».
Точную причину аварии установит специальное расследование.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, 40-летний водитель «Ипсума» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Приорой», после чего врезался в «Приус», - рассказали в Госавтоинспекции.
Сейчас на месте происшествия медики осматривают детей, находившихся в «Ипсуме». Это 13-летний мальчик и годовалая девочка. Понадобится ли им госпитализация, пока не известно.
Точную причину аварии установит специальное расследование.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП