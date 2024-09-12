Происшествия 12.09.2024 в 13:18
Оделась как на дискотеку, завязала хвостики
Мать, похоронившая дочь в огороде, шокировала своим поведением в суде
Текст: КП-Новосибирск
Лупила годовалую дочь без повода и похоронила прямо в огороде. Дело о чудовищных методах воспитания сегодня начали рассматривать в Октябрьском суде Новосибирска. На скамье подсудимых многодетная гражданка Узбекистана, которую обвиняют в истязаниях собственного ребенка.
Как сообщает КП-Новосибирск, в СИЗО Гулчирой Асанова уже полгода. Своему адвокату перед началом процесса женщина пожаловалась.
- Каждый день температура, лекарства не дают, звонить домой не разрешают, - посетовала оказавшаяся за решеткой иностранка.
Впрочем, к первому судебному заседанию она совсем не выглядела больной. На суд пришла, как на дискотеку: подкрутила челку, сделала легкомысленные хвостики и даже нанесла макияж. Совсем иначе она выглядела на видео, которое полгода назад завирусилось в интернете. На записи женщина в национальном головном уборе хоронит свою дочь прямо в огороде дома на улице Зеленодолинской. Семья приезжих снимала жилье на окраине Новосибирска.
На голове полуторагодовалого ребенка, завёрнутого в кружевное одеяльце, видны многочисленные гематомы. Откуда они взялись, правоохранители поняли, посмотрев вторую запись. На кадрах мать учит малышку ходить. Тумаки и затрещины подкрепляет криком. Первые шаги даются ребенку с трудом, но жестокую родительницу это не останавливает.
Когда кадры издевательства над ребенком и его подпольных похорон попали в сеть, за дело взялись оперативники. Мигрантку вычислили, задержали, а тело погибшей девочки эксгумировали из мерзлой земли и отправили на экспертизу.
- По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая полуторагодовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев за непослушание даже по малозначительному поводу. В августе 2021 года малолетняя скончалась, при этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери, - рассказали в региональном управлении СКР.
По заключению специалистов, девочка умерла не из-за тумаков матери, а совсем по другой причине. Так что по итогам разбирательства женщине предъявили обвинение не в убийстве, а только по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
- У матери сформировалась стойкая личная неприязнь к малолетней 6 февраля 2020 года рождения на основании того, что она проявляла непослушание, что вызывало агрессию и раздражение Асановой. Асанова избрала социально недопустимые методы воспитания своей родной дочери, выразившиеся в причинении ей физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев за непослушание и по любому малозначительному поводу, - огласила обвинительное заключение помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Рамиля Надирова.
Вину женщина признала частично. А услышав от адвоката, что ей грозит до семи лет лишения свободы, подсудимая заметно расстроилась. Но ее защитник заверил: суд непременно учтет смягчающее обстоятельство - наличие у Гулчирой несовершеннолетних детей. После смерти младшей их осталось трое.
- По профилактике неблагополучия данная семья не проходила, за помощью не обращалась. По данному уголовному делу мне известна только информация, поступившая из полиции – о том, что Асанова Гулчирой задержана, и ее малолетний ребенок 2018 года рождения помещен в центр «Виктория». В процессе работы выяснилось, что у гражданки Асановой было четверо детей, сейчас трое из них переданы ее матери через посольство Узбекистана, - пояснила на заседании главный специалист отдела опеки и попечительства Администрации Октябрьского района Новосибирска Галина Субботина.
Главу большого семейства экстрадировали на родину еще до задержания сожительницы. Кстати, в графе «отец» в документах детей стоит прочерк.
После заседания, пока конвой вел обвиняемую по коридору, журналист КП-Новосибирск попыталась выяснить у женщины, зачем она била ребенка. В ответ общавшаяся с другими участниками процесса исключительно через переводчика женщина озлобленно ответила отборным русским матом.
Рассматривать громкое дело продолжат 31 октября. В суд вызовут свидетелей.
Фото: КП-Новосибирск
Как сообщает КП-Новосибирск, в СИЗО Гулчирой Асанова уже полгода. Своему адвокату перед началом процесса женщина пожаловалась.
- Каждый день температура, лекарства не дают, звонить домой не разрешают, - посетовала оказавшаяся за решеткой иностранка.
Впрочем, к первому судебному заседанию она совсем не выглядела больной. На суд пришла, как на дискотеку: подкрутила челку, сделала легкомысленные хвостики и даже нанесла макияж. Совсем иначе она выглядела на видео, которое полгода назад завирусилось в интернете. На записи женщина в национальном головном уборе хоронит свою дочь прямо в огороде дома на улице Зеленодолинской. Семья приезжих снимала жилье на окраине Новосибирска.
На голове полуторагодовалого ребенка, завёрнутого в кружевное одеяльце, видны многочисленные гематомы. Откуда они взялись, правоохранители поняли, посмотрев вторую запись. На кадрах мать учит малышку ходить. Тумаки и затрещины подкрепляет криком. Первые шаги даются ребенку с трудом, но жестокую родительницу это не останавливает.
Когда кадры издевательства над ребенком и его подпольных похорон попали в сеть, за дело взялись оперативники. Мигрантку вычислили, задержали, а тело погибшей девочки эксгумировали из мерзлой земли и отправили на экспертизу.
- По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая полуторагодовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев за непослушание даже по малозначительному поводу. В августе 2021 года малолетняя скончалась, при этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери, - рассказали в региональном управлении СКР.
По заключению специалистов, девочка умерла не из-за тумаков матери, а совсем по другой причине. Так что по итогам разбирательства женщине предъявили обвинение не в убийстве, а только по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
- У матери сформировалась стойкая личная неприязнь к малолетней 6 февраля 2020 года рождения на основании того, что она проявляла непослушание, что вызывало агрессию и раздражение Асановой. Асанова избрала социально недопустимые методы воспитания своей родной дочери, выразившиеся в причинении ей физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев за непослушание и по любому малозначительному поводу, - огласила обвинительное заключение помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Рамиля Надирова.
Вину женщина признала частично. А услышав от адвоката, что ей грозит до семи лет лишения свободы, подсудимая заметно расстроилась. Но ее защитник заверил: суд непременно учтет смягчающее обстоятельство - наличие у Гулчирой несовершеннолетних детей. После смерти младшей их осталось трое.
- По профилактике неблагополучия данная семья не проходила, за помощью не обращалась. По данному уголовному делу мне известна только информация, поступившая из полиции – о том, что Асанова Гулчирой задержана, и ее малолетний ребенок 2018 года рождения помещен в центр «Виктория». В процессе работы выяснилось, что у гражданки Асановой было четверо детей, сейчас трое из них переданы ее матери через посольство Узбекистана, - пояснила на заседании главный специалист отдела опеки и попечительства Администрации Октябрьского района Новосибирска Галина Субботина.
Главу большого семейства экстрадировали на родину еще до задержания сожительницы. Кстати, в графе «отец» в документах детей стоит прочерк.
После заседания, пока конвой вел обвиняемую по коридору, журналист КП-Новосибирск попыталась выяснить у женщины, зачем она била ребенка. В ответ общавшаяся с другими участниками процесса исключительно через переводчика женщина озлобленно ответила отборным русским матом.
Рассматривать громкое дело продолжат 31 октября. В суд вызовут свидетелей.
Фото: КП-Новосибирск
Тегиистязания