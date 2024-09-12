Происшествия 12.09.2024 в 13:18

Оделась как на дискотеку, завязала хвостики

Мать, похоронившая дочь в огороде, шокировала своим поведением в суде
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Текст: КП-Новосибирск
Оделась как на дискотеку, завязала хвостики
Лупила годовалую дочь без повода и похоронила прямо в огороде. Дело о чудовищных методах воспитания сегодня начали рассматривать в Октябрьском суде Новосибирска. На скамье подсудимых многодетная гражданка Узбекистана, которую обвиняют в истязаниях собственного ребенка.

Как сообщает КП-Новосибирск, в СИЗО Гулчирой Асанова уже полгода. Своему адвокату перед началом процесса женщина пожаловалась.

- Каждый день температура, лекарства не дают, звонить домой не разрешают, - посетовала оказавшаяся за решеткой иностранка.

Впрочем, к первому судебному заседанию она совсем не выглядела больной. На суд пришла, как на дискотеку: подкрутила челку, сделала легкомысленные хвостики и даже нанесла макияж. Совсем иначе она выглядела на видео, которое полгода назад завирусилось в интернете. На записи женщина в национальном головном уборе хоронит свою дочь прямо в огороде дома на улице Зеленодолинской. Семья приезжих снимала жилье на окраине Новосибирска.

На голове полуторагодовалого ребенка, завёрнутого в кружевное одеяльце, видны многочисленные гематомы. Откуда они взялись, правоохранители поняли, посмотрев вторую запись. На кадрах мать учит малышку ходить. Тумаки и затрещины подкрепляет криком. Первые шаги даются ребенку с трудом, но жестокую родительницу это не останавливает.

Когда кадры издевательства над ребенком и его подпольных похорон попали в сеть, за дело взялись оперативники. Мигрантку вычислили, задержали, а тело погибшей девочки эксгумировали из мерзлой земли и отправили на экспертизу.

- По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая полуторагодовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев за непослушание даже по малозначительному поводу. В августе 2021 года малолетняя скончалась, при этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери, - рассказали в региональном управлении СКР.

По заключению специалистов, девочка умерла не из-за тумаков матери, а совсем по другой причине. Так что по итогам разбирательства женщине предъявили обвинение не в убийстве, а только по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

- У матери сформировалась стойкая личная неприязнь к малолетней 6 февраля 2020 года рождения на основании того, что она проявляла непослушание, что вызывало агрессию и раздражение Асановой. Асанова избрала социально недопустимые методы воспитания своей родной дочери, выразившиеся в причинении ей физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев за непослушание и по любому малозначительному поводу, - огласила обвинительное заключение помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Рамиля Надирова.

Вину женщина признала частично. А услышав от адвоката, что ей грозит до семи лет лишения свободы, подсудимая заметно расстроилась. Но ее защитник заверил: суд непременно учтет смягчающее обстоятельство - наличие у Гулчирой несовершеннолетних детей. После смерти младшей их осталось трое.

- По профилактике неблагополучия данная семья не проходила, за помощью не обращалась. По данному уголовному делу мне известна только информация, поступившая из полиции – о том, что Асанова Гулчирой задержана, и ее малолетний ребенок 2018 года рождения помещен в центр «Виктория». В процессе работы выяснилось, что у гражданки Асановой было четверо детей, сейчас трое из них переданы ее матери через посольство Узбекистана, - пояснила на заседании главный специалист отдела опеки и попечительства Администрации Октябрьского района Новосибирска Галина Субботина.

Главу большого семейства экстрадировали на родину еще до задержания сожительницы. Кстати, в графе «отец» в документах детей стоит прочерк.

После заседания, пока конвой вел обвиняемую по коридору, журналист КП-Новосибирск попыталась выяснить у женщины, зачем она била ребенка. В ответ общавшаяся с другими участниками процесса исключительно через переводчика женщина озлобленно ответила отборным русским матом.

Рассматривать громкое дело продолжат 31 октября. В суд вызовут свидетелей.

Фото: КП-Новосибирск
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истязания

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