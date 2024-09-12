В многоэтажке Улан-Удэ подожгли коляску

Сегодня, 12 сентября, в одном из многоквартирных домов Октябрьского района Улан-Удэ сгорела коляска. Коляска, стоящая в подъезде, привлекла неизвестных поджигателей.

- Сегодня днём на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании детской коляски в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Конечная. На место оперативно выехали огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано жильцами дома. К счастью, никто не пострадал, - пишут в МЧС республики.

Также в ведомстве напоминали, что детям следует рассказывать о правилах пожарной безопасности и держать зажигалки и спички в недоступном для детей месте.

Фото: МЧС Бурятии