Происшествия 12.09.2024 в 17:03

В многоэтажке Улан-Удэ подожгли коляску

Тушили пожар жильцы дома
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В многоэтажке Улан-Удэ подожгли коляску

Сегодня, 12 сентября, в одном из многоквартирных домов Октябрьского района Улан-Удэ сгорела коляска. Коляска, стоящая в подъезде, привлекла неизвестных поджигателей.

- Сегодня днём на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании детской коляски в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Конечная. На место оперативно выехали огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано жильцами дома. К счастью, никто не пострадал, - пишут в МЧС республики.

Также в ведомстве напоминали, что детям следует рассказывать о правилах пожарной безопасности и держать зажигалки и спички в недоступном для детей месте.

Фото: МЧС Бурятии

Теги
пожар

Все новости

В многоэтажке Улан-Удэ подожгли коляску
12.09.2024 в 17:03
В Улан-Удэ не могут придумать название будущему центру города
12.09.2024 в 17:00
Известный российский хирург провел уникальную операцию в Улан-Удэ
12.09.2024 в 16:33
В Улан-Удэ состоится лекция по выставке «Шедевры буддийского бурятского искусства в Эрмитаже»
12.09.2024 в 16:24
Авария парализовала движение на улице Терешковой в Улан-Удэ
12.09.2024 в 16:21
В Улан-Удэ фермеры заработали на горожанах 11 миллионов рублей
12.09.2024 в 16:09
В Бурятии выберут лучшие творческие коллективы на Всероссийский конкурс «Казачий круг»
12.09.2024 в 16:05
Жителей Улан-Удэ зовут на фестиваль «Движ ФЕСТ»
12.09.2024 в 15:43
В Улан-Удэ начали досрочную подачу тепла
12.09.2024 в 15:33
В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября укладывают новый тротуар
12.09.2024 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Авария парализовала движение на улице Терешковой в Улан-Удэ
Попавшие в ДТП автомобили заняли обе полосы
12.09.2024 в 16:21
В Улан-Удэ охранники «Дельты» получили сроки
Чоповцы жестоко избили постояльца гостиницы
12.09.2024 в 15:10
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд «Почтовый»
В ночь с 12 на 13 сентября там будут проводиться ремонтные работы
12.09.2024 в 14:57
20-летний житель Улан-Удэ помогал зарубежным мошенникам грабить жителей Бурятии
Парень признался, что понимал криминальный характер своей «работы»
12.09.2024 в 14:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru