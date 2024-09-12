Происшествия 12.09.2024 в 17:03
В многоэтажке Улан-Удэ подожгли коляску
Тушили пожар жильцы дома
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 12 сентября, в одном из многоквартирных домов Октябрьского района Улан-Удэ сгорела коляска. Коляска, стоящая в подъезде, привлекла неизвестных поджигателей.
- Сегодня днём на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании детской коляски в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Конечная. На место оперативно выехали огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных возгорание было ликвидировано жильцами дома. К счастью, никто не пострадал, - пишут в МЧС республики.
Также в ведомстве напоминали, что детям следует рассказывать о правилах пожарной безопасности и держать зажигалки и спички в недоступном для детей месте.
Фото: МЧС Бурятии
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