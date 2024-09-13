Происшествия 13.09.2024 в 09:10
В Бурятии девушка на «Ниссане» врезалась в дерево и погибла
Происшествие случилось в Бичурском районе
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня утром в Бичурском районе.
«По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Санни», ехавшая со стороны Малого Куналея в направлении Бичуры, не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в дерево. От полученных травм девушка скончалась на месте», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Санни», ехавшая со стороны Малого Куналея в направлении Бичуры, не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в дерево. От полученных травм девушка скончалась на месте», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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