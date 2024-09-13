В Бурятии девушка на «Ниссане» врезалась в дерево и погибла

В Бурятии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня утром в Бичурском районе.«По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Санни», ехавшая со стороны Малого Куналея в направлении Бичуры, не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в дерево. От полученных травм девушка скончалась на месте», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии