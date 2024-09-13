Происшествия 13.09.2024 в 09:24
В Улан-Удэ рассказали о состоянии пенсионерки, пострадавшей от наезда автобуса
Колесо наехало женщине на ногу на остановке
Текст: Елена Кокорина
Пожилая женщина, пострадавшая вчера, 12 сентября, в ДТП с автобусом, была осмотрена в приемном отделении городской больницы Улан-Удэ. Осмотрев, врачи направили ее на амбулаторное лечение. Состояние женщины на сегодня удовлетворительное, сообщили в минздраве республики.
Напомним, что происшествие случилось на остановке «Виадук». Муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке, которая пыталась в него сесть. Женщине вызвали «скорую».
В МУП «Городские маршруты» оперативно прокомментировали инцидент и извинились перед пострадавшей.
- По ситуации с наездом на ногу женщине в настоящее время проводится проверка. Пострадавшей предприятие окажет всю необходимую помощь, - сообщили в МУПе.
Фото: «Номер один»
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