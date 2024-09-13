В Улан-Удэ рассказали о состоянии пенсионерки, пострадавшей от наезда автобуса

Пожилая женщина, пострадавшая вчера, 12 сентября, в ДТП с автобусом, была осмотрена в приемном отделении городской больницы Улан-Удэ. Осмотрев, врачи направили ее на амбулаторное лечение. Состояние женщины на сегодня удовлетворительное, сообщили в минздраве республики.

Напомним, что происшествие случилось на остановке «Виадук». Муниципальный автобус наехал на ногу пенсионерке, которая пыталась в него сесть. Женщине вызвали «скорую».

В МУП «Городские маршруты» оперативно прокомментировали инцидент и извинились перед пострадавшей.

- По ситуации с наездом на ногу женщине в настоящее время проводится проверка. Пострадавшей предприятие окажет всю необходимую помощь, - сообщили в МУПе.

Фото: «Номер один»