В Бурятии по вине местных жителей возник лесной пожар

В лесах Бурятии, где уже несколько дней не регистрировалось пожаров, возникло одно возгорание. Его причиной стали местные жители, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства. Пожар произошел в Северо-Байкальском районе.«По состоянию на утро 13 сентября очаг оперативно ликвидирован на общей площади 0,01 га. На тушении работали 8 человек из лесной охраны. Было задействовано две единицы лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.В агентстве напоминают, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Сейчас находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.Фото: РАЛХ