Происшествия 13.09.2024 в 09:58
В Бурятии по вине местных жителей возник лесной пожар
Возгорание удалось оперативно ликвидировать
Текст: Андрей Константинов
В лесах Бурятии, где уже несколько дней не регистрировалось пожаров, возникло одно возгорание. Его причиной стали местные жители, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства. Пожар произошел в Северо-Байкальском районе.
«По состоянию на утро 13 сентября очаг оперативно ликвидирован на общей площади 0,01 га. На тушении работали 8 человек из лесной охраны. Было задействовано две единицы лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
В агентстве напоминают, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Сейчас находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Фото: РАЛХ
«По состоянию на утро 13 сентября очаг оперативно ликвидирован на общей площади 0,01 га. На тушении работали 8 человек из лесной охраны. Было задействовано две единицы лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
В агентстве напоминают, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Сейчас находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Фото: РАЛХ
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