Любопытство ребенка привело к пожару в селе Бурятии

В селе Тунка Тункинского района Бурятии ребёнок хотел узнать, как горит сено и поджог его на территории жилого участка. Огонь быстро охватил собранную сухую траву, появилась угроза распространения на соседние дома и надворные постройки.

- Возгорание вовремя заметили взрослые и сообщили в пожарную охрану. 5 человек и 2 единицы техники 10-го Тункинского отряда ГПС РБ, а также 3 добровольца оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня на соседние постройки. Однако в результате пожара сгорело 112 центнеров сена, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ведомстве напоминают родителям, что с детьми необходимо проводить профилактические беседы о правилах пожарной безопасности.

- Объясните детям, что игры со спичками, зажигалками и пиротехникой могут привести к серьёзному пожару, вследствие которого ребёнок может пострадать, - добавили в ГО и ЧС.

Фото: РА ГО и ЧС