В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 58-летнего жителя Иволгинского района Аркадия Егорова. 7 сентября мужчина ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.Заявление о пропаже сельчанина поступило в полицию от родственницы 12 сентября.Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы седые, глаза карие.Особые приметы: шрам от ожога на обеих ногах ниже колена.Был одет: кофта темно-синяя, штаны цвета хаки, кроссовки темные.При наличии какой-либо информации о пропавшем мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-87-89 или 8-983-533-62-05.