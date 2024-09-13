Происшествия 13.09.2024 в 10:51

Малыша с ожогом рук вертолетом доставили в больницу Улан-Удэ

Происшествие случилось в одном из районов республики
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Текст: Елена Кокорина
Малыша с ожогом рук вертолетом доставили в больницу Улан-Удэ

Вчера, 12 сентября, в одном из районов Бурятии, маленького ребенка пришлось вертолетом доставлять в больницу столицы республики. Малыш получил ожог обеих рук.

Доставили пострадавшего до места авиамедицинской выездной бригадой скорой медицинской помощи ГБУЗ «Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия». При каких обстоятельствах у ребенка произошла травма, в ТЦМК не уточняется. В ведомстве упомянули лишь о необходимости надлежащего присмотра за детьми, подчеркнув, что каждая пятая травма у детей – это ожог.

Первая помощь при ожогах кипятком:

1. Снять одежду с поврежденной поверхности при условии, если она не прилипла и хорошо снимается для того, чтобы предотвратить воздействие тепла на пораженную поверхность.

2. Поместить поврежденную поверхность под проточную прохладную воду, либо в ёмкость с прохладной водой (тазик, ведро) на 10-15 минут.

3. Наложить не тугую повязку или закрыть поврежденную поверхность чистой тканью (пеленка, марля, простынь).

4. Вокруг поврежденной поверхности через ткань приложить холод.

5. Обильное питьё (вода, минеральная вода).

6. Вызвать скорую помощь по номеру телефона 103 или 112.

 Фото: ТЦМК РБ

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