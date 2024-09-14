Спортсмен из Бурятии попал в китайское СИЗО по тяжкому обвинению

В Маньчжурии умер 43-летний екатеринбуржец. Его кончине поспособствовала драка в кафе. Главным подозреваемым оказался забайкальский мастер рукопашного боя. По предварительным данным, пьяный спортсмен избил мужчину во время ужина, после чего тот впал в кому и умер.Екатеринбуржец Андрей Лунегов был дальнобойщиком. Незадолго до своей гибели он отправился в командировку за очередным грузом. Оказавшись в Маньчжурии, мужчина зашел в кафе, чтобы поужинать. Там ему повстречались коллеги. Пока дальнобойщики мирно общались, за ними наблюдал молодой парень. Со слов очевидцев, он был пьян и провоцировал посетителей на конфликт.В определенный момент уралец отреагировал и вышел с дебоширом на улицу. Вслед за разгневанными мужчинами поспешили и их друзья, но предотвратить трагедию они не успели. Андрей уже лежал на земле, а спровоцировавший конфликт хулиган сбежал.- Выяснилось, что это житель Улан-Удэ. Андрей со своим напарником ужинал, а рядом сидела еще одна семейная пара. Он решил пересесть к ним за столик. В это же время улан-удэнец приставал к девушкам, ходил по кафе. В какой-то момент между ними завязался конфликт, - рассказала близкая подруга семьи погибшего российскому сетевому изданию «E1.ru». - Потом они вышли на улицу, за ними следом направились друзья как Андрея, так и зачинщика конфликта. Они увидели, что Андрей лежит на земле, рядом никого нет. Все это произошло в течение пары минут.Отец троих детей рухнул после удара, который пришелся в правый висок, вызвав отек головного мозга. Врачи пытались спасти мужчину. В больнице ему провели операцию - трепанацию черепа. Но пациент впал в кому, а спустя пару дней у него отказало сердце.Подозреваемого в убийстве задержали следующим утром. По информации новостного интернет-агентства URA.Ru, предположительно, это был спортсмен-тяжеловес по рукопашному бою Алдар Дондоков, что пока не доказано.Тело Андрея Лунегова забрала супруга. Правда сразу осуществить это женщине не удалось. Первым делом ей выставили счет за нахождение тела в морге - 6,5 тыс. рублей в сутки.«У меня нет таких огромных средств. Экспертиза будет идти от 25 дней. Если даже 25 умножить на 6 тысяч, это порядка 180 тыс. рублей», - посетовала вдова «Комсомольской правде».Кроме того, россиянке пришлось оплатить и услуги больницы, где муж пребывал, пока был еще жив.Судя по всему, минимальной страховки, которую обычно для экономии оформляют дальнобойщики при въезде в другую страну, на оплату дорогостоящих заграничных услуг не хватило.Именно поэтому туроператоры рекомендуют путешествующим в Азию приобретать полис на сумму не менее 40 000 - 50 000 долларов, а лучше даже 100 000 долларов. При этом переплата, по сравнению с минимальной страховкой, небольшая - порядка 1,5 доллара в день.Снизить сумму вдове помог переводчик.В августе прах дальнобойщика перевезли в Россию. Сейчас супруга покойного ждет результаты судмедэкспертизы. По ее словам, от этого будет зависеть ход следствия и степень наказания подсудимого.- Остается дождаться справки о наличии или отсутствии у моего убитого мужа алкогольного опьянения. Разговаривала с Андреем накануне, у них там с выпивкой очень строго. Он должен был выезжать по работе на следующий день, и про алкоголь-то вообще речи не было. Их очень строго проверяют на таможне, - уверяет вдова.Свердловчанка намерена «держать руку на пульсе». Вдова хочет, чтобы подозреваемый в убийстве ее супруга выплатил моральную и материальную компенсацию, а также получил заслуженное наказание. Обвиняемый же на данный момент находится в китайском СИЗО и судить его будут по китайским законам.Фото: pixabay.com