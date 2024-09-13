Происшествия 13.09.2024 в 14:15

Экс-глава иркутского минздрава получил 18 лет колонии

Чиновника судили за взятки и злоупотребление полномочиями
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Текст: Иван Иванов
Экс-глава иркутского минздрава получил 18 лет колонии
Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Суд назначил экс-министру по совокупности преступлений 18 лет колонии строгого режима и штраф 80 миллионов рублей с лишением права занимать определённые должности на 15 лет. Якова Сандакова взяли под стражу в зале суда, сообщает «Irk.ru».

Бывшего чиновника признали виновным в получении двух взяток в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями, в легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путем, и в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Иркутской области, его расследовали следователи СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года Яков Сандаков, занимая должность министра здравоохранения Иркутской области, получил часть взятки в размере миллиона рублей от одного из руководителей подведомственных минздраву учреждений за действия в его интересах. В феврале 2022 года он получил взятку в размере 7 миллионов рублей от руководителей коммерческой организации за ранее обещанное предоставление конкурентных преимуществ при планируемом проведении аукциона по закупке медоборудования. После чего, для легализации полученных денег, Сандаков совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке Московской межбанковской валютной биржи. Впоследствии на деньги от продажи ценных бумаг он купил квартиру в Москве.

Также следователи СК установили, что в 2021 году Сандаков ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. Он не обеспечил необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями несовершеннолетних детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

Кроме того, в 2021 году Яков Сандаков, зная о предстоящей закупке оборудования для медучреждения, предоставил ранее знакомой ему коммерческой организации (в которой ранее был сам трудоустроен) информацию о планируемых закупках, а также предоставлении данной организации конкурентных преимуществ. В дальнейшем коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница составила более 18 миллионов рублей.

Помимо бывшего министра здравоохранения Иркутской области к уголовной ответственности также привлечены представители аффилированной коммерческой организации. Объем уголовного дела составил 73 тома. Следователи СК по делу допросили 86 потерпевших, более 80 свидетелей, провели 10 трудоемких судебных экспертиз.

На имущество Сандакова наложили арест. В том числe, на квартиру в Москве, приобретенную чиновником на нетрудовые доходы. В ходе расследования дела экс-министр просился в зону СВО, ему в этом отказали.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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